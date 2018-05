Schnur über Weg: Reiterin verletzt

GAADEN BEI MÖDLING — Erst am Montag hat ein Jäger in Neukirchen an der Enknach im Bezirk Braunau für Unverständnis gesorgt, weil er wie berichtet einen Draht über einen Waldweg gespannt hatte — Eine Radfahrerin (36) hatte die Falle im letzten Moment gesehen. Der 47-Jährige hatte sich über die Mountainbiker und Motorradfahrer im Wald geärgert, die ihn in seiner weidmännischen Tätigkeit gestört haben, wie er angab.

Nun wurde auch ein Fall aus Niederösterreich bekannt. In Gaaden bei Mödling wurde am Sonntagnachmittag eine Reiterin vermutlich durch eine über einen Waldweg gespannte Schnur verletzt. Die 50-Jährige aus dem Bezirk Baden hat Anzeige erstattet, bestätigte die nö. Landespolizeidirektion einen Zeitungsbericht. Laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner erlitt die Reiterin Abschürfungen und Blutergüsse im Gesicht und am Hals. Sie war aber nicht gestürzt. Die Schnur wurde nicht mehr gefunden. Laut Polizei liegen vage Hinweise auf den Täter vor.