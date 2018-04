Schock! Radprofi starb in der „Hölle des Nordens“

Fünfeinhalb Stunden nachdem Weltmeister Peter Sagan am Sonntag jubelnd als Sieger des Klassiker Paris-Roubaix über die Ziellinie gesprintet war, erreichte die Radsport-Welt die Nachricht vom Tod des Belgiers Michael Goolaerts. Der 23-Jährige überlebte einen Sturz in der „Hölle des Nordens“ nicht. Der Fahrer des zweitklassigen Teams Veranda’s Willems-Crelan erlitt 148 km vor dem Ziel auf dem gefürchteten Kopfsteinpflaster einen Herzinfarkt. Ob dieser auch zum Sturz führte, ist derzeit noch nicht bekannt, der Crash passierte abseits der Fernsehkameras. Goolaerts wurde an der Strecke noch reanimiert, verstarb aber danach im Beisein seiner Familie im Krankenhaus. Eine Autopsie soll in den kommenden Tagen Aufschlüsse geben.

„Dein ewiges Lächeln wird eine Inspiration bleiben“

Die Anteilnahme im Radsportlager ist groß: „Alle unsere Gedanken und Gebete gelten Michael Goolaerts. So traurige Nachrichten…“, twitterte etwa Sagan, dessen Triumph in den Hintergrund rückte. Teamkollege Wout van Aert schrieb: „Dein ewiges Lächeln wird mir immer eine Inspiration bleiben.“

Düstere Erinnerungen

Goolaerts Schicksal weckt Erinnerungen an den Tod seines Landsmannes Daan Myngheer, der 2016 nach einem Herzinfarkt auf Korsika ebenfalls gestorben war. Der Radsport hat immer wieder Todesfälle zu beklagen.