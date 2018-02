Die Pandas in Schönbrunn locken nicht nur viele Besucher in den Wiener Tiergarten, sie sind jetzt auch international ausgezeichnet worden. Der Zoo hat in Berlin in zwei Kategorien bei den „Oscars der Panda-Welt“ gewonnen. In der Kategorie „Panda-Persönlichkeit des Jahres“ hat Weibchen Yang Yang (im Bild mit den Zwillingen Fu Feng und Fu Ban sogar Gold geholt.