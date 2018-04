Schöne alte Dinge

Auf der Suche nach Antiquitäten, nach schönen alten Stücken wird man in Wien vielerorts fündig. Da passt auch ein Quartier perfekt, in dem schöne alte Gemälde sogar in den Zimmern hängen: Das Living Hotel an der Oper (4 Sterne) mit seinem gediegen-gemütlichem Ambiente.

Text: Melanie Wagenhofer

Alte Kästen, Luster in Hülle und Fülle, Rustikales und Nobles, Gemaltes, Abspielbares und Tragbares: Für die Glasfabrik in Ottakring sollte man sich wirklich viel Zeit nehmen. Dort taucht man in mehreren Hallen und auf mehreren Etagen in die letzten drei Jahrhunderte ein und fragt sich bei manchen Objekten, was es denn sein könnte. Sehr stylish geht es im Atelier Wanderlust zu: Dort werden ausgewählte alte Teile in neues Design gekleidet: Kästchen werden mit bunten Glasladen aufgepeppt oder Sitzmöbel mit neuen, schicken Bezügen. Wer ein altes Teil zuhause stehen hat, kann ihm hier geniales neues Leben einhauchen lassen oder wird vor Ort fündig. Der Fokus liegt auf Vintage-Objekten aus den 1950ern. Oder man geht ins Dorotheum und kauft direkt oder ersteigert ein Möbelstück. Ein Streifzug durch das wunderschöne neoklassizistische Gebäude im ersten Bezirk ist fast wie eine Sightseeing-Tour, der Vorteil hier, dass alles auf Hochglanz gebracht ist. Apropos Streifzug: Beim Schlendern durch die Innenstadt kann man noch viele Antiquitätenläden entdecken.

Gleich gegenüber der Staatsoper, im Rücken den Karlsplatz, hat das Living Hotel an der Oper nicht nur für Kulturaffine, sondern für jeden Wienbesucher die perfekte Lage. „Großzügig“ ist nicht nur die „Wanddekoration“ gestaltet, die beeindruckenden historischen Gemälde gehören dem Besitzer des Gebäudes, auch die Größe der Zimmer ist mehr als beeindruckend. Die gemütlichen Apartments verfügen über einen großen Wohnraum und einen gemütlichen Schlafbereich. Klein, aber fein das Frühstücksbuffet, großzügig das Zeitschriften- und Zeitungsangebot, das man besonders im Schmuckstück des Hauses, der Lounge vorfindet, die man ohne weiteres als noblen Salon bezeichnen darf. Das kleine Hotel mit Boutiquecharakter verfügt insgesamt über 60 Zimmer, neben den Zimmern für Touristen gibt es auch Serviced Apartments mit Küche für Businessgäste, die für ein berufliches Projekt oder einen Umzug länger in Wien bleiben müssen..

Die Verfasserin nahm auf Einladung des Livinghotel an der Oper an der Reise teil

Living Hotel an der Oper

Kärntner Str. 44, 1010 Wien

Tel. 01/58580590

„Sisi 4-ever Paket“

4 Nächte in einem Doppel Superior Hotelzimmer, reichhaltiges Buffetfrühstück, kostenfreier Kaffee und Mineralwasser, „Sisi und Franz“-Sekt am Zimmer, Fiakerfahrt in der Wiener Innenstadt, Karten für die Schönbrunner Schlosskonzerte, „Sisi Ticket“ für 3 imperiale Häuser (Schloss Schönbrunn, Hofmobiliendepot, Möbel Museum Wien, Hofburg mit Sisi Museum, Kaiserappartements und Silberkammer) zum Gesamt-Sonderpreis von € 1149 für 2 Personen