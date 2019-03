Schönheit mit Mehrwert

Von Oliver Koch

Um ein wenig aus dem Nähkästchen eines Motor-Redakteurs zu plaudern: Da gibt es Tage, da sitzt man hunderte Kilometer im Auto, weil es sich einfach logistisch so ergibt – und das mit unterschiedlichen Modellen.

Das eine Fahrzeug muss zum Händler nach Linz zurückgestellt werden, mit dem anderen macht man das Fotoshooting und zu guter Letzt steht dann auch noch ein Rücktransfer nach Wien mit einem weiteren Testauto an – um sogleich am selben Tag wieder retour zu gondeln, in dem Fall mit einem nagelneuen Volvo XC90 R-Design. Und wie ist das dann so, wenn man bereits hunderte Kilometer in den Pedalen hat und jetzt hinterm Steuer eines gut 100.000 Euro teuren Autos sitzt?

Typenschein Volvo XC90 T8 Twin Engine R-Design 7-Sitzer Preis: ab € 81.750,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 101.406,- unter anderem inklusive Laderaum-Paket € 900,-, Familien-Paket € 240,-, Licht-Paket € 900,-, Sensus Navigationssystem € 1320,-, Head-up-Display € 1380,-, 360°-Parkkamera € 1176,-, Alarmanlage € 660,-, Lenkradheizung € 240,-, adaptivem Luftfahrwerk € 2280,- und Sensus Connect Premium Sound by Bowers & Wilkins € 3600,-; einen Volvo XC90 7-Sitzer (D5 AWD) gibt es ab € 76.359,-

NoVA/Steuer: 0 %/ € 1666,44 jährlich

Garantie: 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 30.000 km oder jährlich Technische Daten:

Otto-Motor: R4, 16V, Turbolader, 1969 cm³, 223 kW/303 PS bei 6000 U/min, max. Drehmoment 400 Nm bei 2200-5400 U/min

Elektromotor: 64 kW/87 PS

Systemleistung: 287 kW/390 PS

Getriebe: Achtgangautomatik

Antrieb: Allradantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 5,6 s

Leistungsgewicht: 6 kg/PS

MVEG-Verbrauch: 2,6 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 10,1 Liter

CO2-Ausstoß: 0 g/km

NOx: 0,088 g/km; Euro 6d-TEMP Eckdaten:

L/B/H: 4950/2140/1776 mm

Radstand: 2984 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2343/3010 kg

Kofferraum: 640-1816 Liter

Tank: 70 Liter (Benzin)

Reifen: 4 x 275/45 R20 104V auf 20“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/RSR/BSD/ACC/LKA/TPMS

Airbags: 8 Geländedaten:

Bodenfreiheit: 238 mm

Böschungswinkel vorne: 23,8°

Hinten: 23,3°

Rampenwinkel: 21,3°

Wattiefe: 450 mm

Ganz einfach. Ach ja – und auch sehr angenehm. Denn das Hybrid-SUV ist innen wie außen eine Schönheit mit Wohlfühl-Genen. Vorne prangt auf dem mächtigen Kühlergrill des 2,3-Tonners das Volvo-Emblem ganz prominent, der Körper des 4,95 Meter langen Wagens ist bullig geformt, ins Auge stechen des weiteren die leicht ausgestellten Radkästen in Wagenfarbe sowie die länglich nach oben gezogenen LED-Rückleuchten. Der Einstieg in den Hochsitz ist für kleinere Menschen und Kinder vermutlich eine Herausforderung, denn immerhin weist der XC90 eine stattliche Bodenfreiheit von 238 Millimetern auf.

Das opulente Cockpit wiederum muss schon genauer studiert werden, um sich darin zurechtfinden zu können. Gesteuert wird nahezu alles mittels hochkant stehenden Touchscreen. Wer will interagiert mit dem Wagen via Sprachbefehl – klappt übrigens hervorragend. Und zu guter Letzt helfen auch die Knöpfe und Schalter am wuchtigen Lederlenkrad bei der Wahl der richtigen Lautstärke oder der Sendersuche. Am Lenkrad lassen sich zudem die Infos im digitalen Cockpitdisplay einstellen beziehungsweise aufrufen. Das glasklare Head-up-Display projiziert direkt in die Windschutzscheibe, kostet allerdings extra.

Den maximal sieben Passagieren gewährt Volvo auf allen Plätzen genügend Raum, wobei naturgemäß in der dritten Reihe eher Kleingewachsene sitzen sollten. Die elektrisch einstellbaren Vordersitze geben viel Seitenhalt. Und das Gepäckabteil ist mit 640 bis maximal 1816 Litern ebenfalls üppig dimensioniert.

Bis 125 km/h lässt sich das SUV rein elektrisch bewegen. Dafür kommt vorne links der Strom rein, hinten rechts der Sprudel. In dem Fall Super und davon nicht zu wenig. Der Tank fasst 70 Liter und den braucht der 2,3 Tonnen schwere Wagen auch. Denn trotz Strom-Unterstützung benötig der Schwede viel Treibstoff. Im Test knackte der XC90 die Zehn-Liter-Marke, dabei weist der Zulassungsschein als Norm 2,6 Liter auf. Dieses große Manko bleibt aber in Sachen Fahreigenschaften auch schon das Einzige. Der in Summe 390 PS starke Hybrid beschleunigt rasant, liegt sicher auf der Straße, schluckt Bodenunebenheiten aufgrund des aufpreispflichtigen Luftfahrwerks elegant und im Innenraum hört man selbst beim Kickdown vom Benzinmotor so gut wie nichts.

Erst bei plötzlichen Richtungswechseln gerät der hoch aufragende Volvo an die Grenze der Physik, lässt sich aber auch dann gut beherrschen. In engen Gassen stößt der Wagen aber sichtlich auch an seine Grenzen: Das ist nicht nur seiner Breite (2,1 Meter) geschuldet sondern auch dem mauen Wendekreis von knapp 13 Metern. Die Armada der Assistenzsysteme arbeitet jedenfalls perfekt – Autobahnfahrten mit Tempo 130 werden auch dank Autopilot zum beschwingten und entspannten Cruisen. Und ja, das ist ein Mehrwert, der 2019 immer mehr an Wert gewinnt.

Fazit: Toll, toll, toll, was Volvo mit seinem siebensitzigen Nobel-SUV so abliefert. Das Preis-Leistungsverhältnis passt, die Fahreigenschaften passen, die Verarbeitung passt – nur beim Verbrauch hapert es.