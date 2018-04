Am Sonntag Abend wurde die Linzerin Daniela Zivkov (21) im Casino Linz zur neuen Miss Oberösterreich gewählt. Sie folgt damit Bianca Kronsteiner, die das Krönchen nun an ihre Nachfolgerin übergeben musste. Die Siegerin darf sich ein Jahr lang über einen Ford Fiesta Titanum freuen. Der Titel „Vize-Miss OO“ ging an die 20-jährige Linzerin Diana Seyr.