Schon vier Jahre im Irrgarten

8. Juni 2015: „Frontex rettete am Wochenende 5700 Flüchtlinge aus Seenot“.

8. Juni 2015: „54.000 Flüchtlinge seit Jahresbeginn in Italien eingetroffen.“

9. Juni 2015: „Dramatische Flüchtlingslage in der Ägäis“.

9. Juni 2015: „Seit Jahresbeginn mehr als 100.000 Menschen über Mittelmeer geflohen“. Es waren aufregende Tage im Juni 2015. Die ersten Vorboten der massiven Flüchtlingswelle erreichten die Politik. In der Endabrechnung wurden 2015 EU-weit 1,2 Millionen Asylanträge gestellt.

Im Auge des Tornados

Am 16. Juni 2015 begannen die Innenminister der EU-Staaten mit Verhandlungen über einen Verteilungsmodus für in Italien und Griechenland ankommende Flüchtlinge. Vorschlag der EU-Kommission: Verpflichtende Übernahme von 40.000 Syrern und Eritreern gemäß Einwohnerzahl (3,03 Prozent bzw. 1213 Personen für Österreich) plus freiwillige Aufnahme von weiteren 20.000 Flüchtlingen direkt aus den Konfliktregionen.

Zwei Mal ein klares „Nein“

Der Plan der EU-Kommission, die Mitgliedsstaaten durch verpflichtende Quoten an die Kandare zu nehmen, fiel bei den Innenministern am 16. Juni 2015 genau so durch wie 10 Tage später beim Gipfel der Regierungschefs. Der größte Widerstand gegen verpflichtende Flüchtlingsquoten kam aus den EU-Oststaaten Polen, Ungarn, Tschechien und Slowakei.

Lasten ungerecht verteilt

Bis zum heutigen Tag konnte in der EU keine konsensuale Lösung für die Flüchtlingsverteilung gefunden werden. Ergebnis: Die Lasten sind höchst ungleich verteilt. Umgerechnet auf die Bevölkerungszahl verzeichneten im Vorjahr Zypern, Griechenland, Malta, und Luxemburg die bei weitem höchsten Zahlen an Asyl-Anträgen, während das Baltikum, Tschechien, Kroatien, Ungarn, Polen, Rumänien und Slowakei absolute Drückeberger sind. In Zahlen: Im Schnitt der EU-Länder wurden 2018 pro 1 Million Einwohner 1133 Asylwerber registriert. In Österreich waren es 1291. Die Spitzenwerte erreichen Zypern (8805), Griechenland (6051) und Malta (4276). Im EU-Osten kamen aber auf 1 Million Einwohner nur Asylanträge im zweistelligen Bereich oder knapp über 100!

Zuckerbrot oder Peitsche

Bleibt die Frage nach Durchgriffsmöglichkeiten der für November erwarteten neuen EU-Kommission. Einen möglichen Ausweg haben Ende Oktober 2018 Österreichs Kanzler Sebastian Kurz und EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani aufgezeigt: wer eine von der EU vorgeschriebene Quote für die Flüchtlingsaufnahme nicht erfüllt, soll zur Kasse gebeten werden — in einen EU-weiten Solidaritätsfonds einzahlen. Die Fronten verlaufen aber unverändert: die Mittelmeerstaaten wollen von den anderen EU-Staaten Taten und keine Euros sehen, Deutschland kämpft gegen eine Ent-Solidarisierung der Union und die EU-Oststaaten wollen von Flüchtlingsquoten nach wie vor nichts hören.

Und jetzt?

Die Erwartungen bleiben also gedämpft. Auch wenn mit Manfred Weber (CSU) ein Favorit für den Posten des Kommissionspräsidenten ankündigt: „Ich werde Migrationspolitik zur Chefsache machen. Man muss dann auch einmal in den EU-Ministerrat gehen mit einer klaren Botschaft: Freunde, das müssen wir jetzt klären …“