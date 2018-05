Schon wieder „topfit“!

Der ehemalige Skirennläufer und jetzige FIS-Renndirektor Hannes Trinkl hat sich Donnerstagabend, wie berichtet, bei Forstarbeiten in seiner Heimatgemeinde St. Pankraz (Bezirk Kirchdorf) einen Schienbeinkopfbruch zugezogen. Er wurde noch am selben Abend im LKH Kirchdorf vom Leiter der Unfallchirurgie, Primar Robert Pehn, operiert. „Die Operation ist sehr gut verlaufen. Er wird die erste Zeit noch Stützkrücken benötigen, hat aber aufgrund seiner guten Konstitution als Sportler, die besten Voraussetzungen für eine rasche Heilung“, so der Unfallchirurg. Trinkl selber sagte zu seinem Gesundheitszustand: „Ich fühle mich schon wieder top fit – fast wieder wie vorher“.