Schotten orten Chance auf Unabhängigkeit

„Ein unabhängiges Schottland ist so nah wie nie zuvor. Es ist wirklich in Reichweite!“ Das schrieb niemand Geringeres als Nicola Sturgeon, Regierungschefin des zu Großbritannien gehörenden Schottlands am vergangenen Wochenende auf der Internet-Seite ihrer Partei SNP (Scottish National Party). Unmittelbar danach gingen in Glasgow laut Veranstaltern rund 20.000 Menschen auf die Straße, um für die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich zu demonstrieren. Auch Sturgeon trat bei der Kundgebung auf. Es war das erste Mal seit fünf Jahren, dass sie einer solchen Demonstration beiwohnte.

Brexit beflügelt Wunsch nach Unabhängigkeit

Zwar hatte es beim ersten schottischen Unabhängigkeitsreferendum 2014 eine 55-prozentige Mehrheit für den Verbleib bei Großbritannien gegeben. Das war allerdings vor den britischen Brexit-Bestrebungen. Genau die sind den Schotten ein Dorn im Auge. Beim Brexit-Referendum hatten sich 62 Prozent von ihnen für einen Verbleib in der EU ausgesprochen.

Sturgeon: Urnengang ist eine „Schicksalswahl“

Genau jene Brexit-Skepsis ist es nun, die die Unabhängigkeitsbewegung stärkt. „Uns droht ein katastrophaler Brexit, der Arbeitsplätze kosten und Schottland als Nation schwer beschädigen würde“, bringt es Sturgeon auf den Punkt. Den bevorstehenden britische Urnengang am 12. Dezember bezeichnet sie daher als „Schicksalswahl“.

Ein Sieg der konservativen Partei Johnsons würde bedeuten, dass „Schottland gegen seinen Willen aus der europäischen Staatenfamilie gerissen wird“. Sturgeon will nun noch vor Weihnachten ein neues Unabhängigkeitsreferendum in London beantragen. Ohne Zustimmung der britischen Regierung darf es nämlich formal keine Abstimmung geben. Eine solche Zustimmung ist derzeit jedoch nicht in Sicht.

Unterdessen hat sich der britische Premier Boris Johnson für die erneute Verschiebung des Brexit entschuldigt. Bislang hatte Johnson auf einem Brexit bis zum 31. Oktober beharrt und sogar erklärt, er würde lieber „tot im Graben liegen“, als um eine weitere Verschiebung zu bitten.

Der Chef der britischen Brexit-Partei, Nigel Farage, hat angekündigt, sich bei den Wahlen nicht selbst um einen Sitz im Unterhaus zu bewerben. Er wolle stattdessen landesweit gegen den von Johnson ausverhandelten Brexit-Vertrag kämpfen.