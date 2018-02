Schrecklicher Unfall: Frau an Beinen überrollt

27-jährige Altenbergerin war in der Früh in Linz unter Lkw geraten und 13 Meter weit mitgeschleift worden

LINZ — Bei einem schrecklichen Verkehrsunfall wurde gestern in Linz-Urfahr eine 27-jährige Fußgängerin lebensgefährlich verletzt. Die Frau aus Altenberg wollte kurz vor sechs Uhr Früh auf dem ampelgeregelten Zebrastreifen die Dornacherstraße zur Pulvermühlstraße überqueren. Ein abbiegender Lkw-Lenker (51) aus Traun übersah die Frau. Sie wurde vom Schwerfahrzeug erfasst, kam darunter zum Liegen und wurde noch etwa 13 Meter weit mitgeschleift und erlitt dabei schwerste Verletzungen an ihren beiden Beinen. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Mühlviertlerin ins Unfallkrankenhaus eingeliefert. Dort musste sie notoperiert werden — die Ärzte versuchten gestern stundenlang, die Beine zu erhalten. Ob dies gelingt, sei noch ungewiss, hieß es. Die 27-Jährige wird derzeit intensivmedizinisch betreut.

10-jähriger Bub lief gegen Straßenbahn

Ganz in der Nähe ist gestern Früh zudem ein zehnjähriger Bub von einer Garnitur der Straßenbahn erfasst und verletzt worden. Der Schüler dürfte beim Überqueren der Johann-Wilhelm-Klein-Straße die in die Haltestelle einfahrende Bim der Linie 1, die in Richtung Zentrum unterwegs war, übersehen haben. Die Fahrerin konnte nicht mehr bremsen, sodass der Schüler mit dem Kopf gegen die Bahn stieß und durch den Anprall zur Seite geschleudert wurde.

Der Schüler erlitt dabei Verletzungen im Gesicht und konnte noch selbst seine Mutter anrufen, die auch gleich zur Unfallstelle kam und ihren Sohn ins Krankenhaus begleitete.