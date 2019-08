„Schredder-Affäre“ war gar keine

Nach Anfragebeantwortungen durch das Bundeskanzleramt steht fest: Politisch war die sogenannte „Schredder-Affäre“ ein Sturm im Wasserglas.

Die Vernichtung von Druckerfestplatten aus den Kabinetten von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Minister Gernot Blümel (beide ÖVP), die rund um den Regierungswechsel im heurigen Mai von einem Mitarbeiter veranlasst worden war, sei legitim gewesen, teilte Kanzlerin Brigitte Bierlein mit. Auch die Vernichtung der Festplatten außer Haus durch ein externes Unternehmen sei ein rechtskonformer Vorgang. Ging es im konkreten Fall um fünf Festplatten, die in geleasten Geräten eingebaut waren, so seien beim Regierungswechsel von Christian Kern (SPÖ) zu Kurz sieben interne Speicher aus solchen Geräten geschreddert worden, informiert Bierlein in der Anfragebeantwortung.

Zudem hätten sich auf den Speichern lediglich temporäre Daten befunden, die nicht unter das Bundesarchivgesetz fallen. Mitgeteilt wurde außerdem, dass seit Anfang 2017 mehr als 350 Datenträger vernichtet worden seien. Und: Ein von Anfragestellern vermuteter Konnex zur „Ibiza-Affäre“ konnte nicht bestätigt werden. Ob seitens des Mitarbeiters — er hatte einen falschen Namen genannt und die Rechnung nicht bezahlt — strafrechtlich relevantes Verhalten vorliege, sei keine Angelegenheit des Kanzleramtes.

Rot-Blau schweigt

Seitens der ÖVP-Mitbewerber SPÖ und FPÖ herrschte gestern Nachmittag auffallendes Schweigen. Bei Bekanntwerden der Angelegenheit hatten die Blauen eine „dubiose Schredder-Causa“ geortet, die SPÖ sah die ÖVP „im Sumpf der Schredder-Affäre“, und Altkanzler Kern bestritt zuerst sogar, dass auch bei seiner Übergabe Datenträger vernichtet worden waren. Für die Neos bleibt es eine „dubiose Geheimaktion“.