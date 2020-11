Schriftstellerin Röggla erhält Wortmeldungen-Literaturpreis

Für ihren Text „Bauernkriegspanorama“ ist die österreichische Schriftstellerin Kathrin Röggla (49) mit dem Wortmeldungen-Literaturpreis der in Frankfurt ansässigen Crespo Foundation ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung wurde am Sonntag als Radiosendung auf „hr2-kultur“ ausgestrahlt. In ihrem Text entwirft Röggla „das Bild einer Gesellschaft, die von Spaltungsprozessen und gesellschaftlicher Regression geprägt ist“, teilten die Veranstalter online mit.

„Es geht um soziale Spaltung, Stadt-Land-Gefälle, Rechtspopulismus und die Hilflosigkeit der sogenannten politischen Mitte.“ Förderpreise gingen an die Autorinnen Miriam Emefa Dzah, Jasmin Merkel und Marie Lucienne Verse, wie die Crespo Foundation bekannt gab. Die Stiftung würdigt jährlich kritische Kurztexte, die sich mit aktuellen gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen. Der Hauptpreis ist mit 35.000 Euro dotiert, die Förderpreise mit insgesamt 15.000 Euro. Im vergangenen Jahr war mit Thomas Stangl ebenfalls ein Österreicher ausgezeichnet worden.