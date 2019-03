Schritt für Schritt zum Cup-Traum

Zwei Runden stehen diese Woche in der ABL noch am Programm, bevor dann das Cup-Final4 folgt.

Für die Swans Gmunden geht es heute (19) gegen den BC Vienna und am Samstag in Fürstenfeld darum, „noch zwei weitere Schritte vorwärts“ zu machen, wie es Geschäftsführer Richard Poiger ausdrückte. „Selbstvertrauen und Selbstverständnis aufbauen“, nannte es Trainer Bernd Wimmer. Denn das nächste Ziel ist klar definiert: „Cup-Titel dahoam.“ Vorher soll aber Revanche an Vienna genommen werden, die den Swans im Oktober eine von bisher nur drei Heimniederlagen zugefügt haben.

„Reaktion auf das Derby“

In Wels will nicht nur Kapitän Lamesic „eine Reaktion auf das letzte Spiel“ sehen. „Wir müssen die Leistung der letzten Wochen wieder abrufen“, meinte der 35-Jährige vor dem Duell heute (19) mit Tabellenführer Oberwart. Am Sonntag wartet dann noch die Reise zum BC Vienna. „Wir wollen mit einem guten Ergebnis in die Pause (Wels im Cup out/Anm.) gehen.“