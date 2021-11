Schritt in die Normalität

Bianca lebt mit ihrem Hund in einer Mietwohnung mit Garten und Terrasse in Engelhartszell. Sie wird von invita, der psychosozialen Vor- und Nachsorge der Caritas, stundenweise mobil begleitet und erhält Unterstützung, damit sie die traumatischen Erlebnisse in ihrer Vergangenheit bewältigen kann. Seit sie einer Integrativen Beschäftigung nachgeht, ist sie viel selbstständiger.