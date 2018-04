Von Roland Korntner

Die SV Guntamatic Ried hat sich im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga zurückgemeldet: Die Innviertler bezwangen Austria Lustenau am Freitag beim Debüt von Trainer Thomas Weissenböck mit 2:0 (1:0). „Ein Schritt in die richtige Richtung, kämpferisch top. Die Mannschaft ist intakt“, bilanzierte Weissenböck. Er hatte einiges verändert (siehe auch Kommentar), vor allem in Hälfte zwei fruchtete das. Die ersten 50 Minuten waren von Verunsicherung geprägt, obwohl die Hausherren früh in Führung gingen: Nach einem Elferfoul an Durmus verwertete Chabbi souverän (17.). Die erste Rieder „Chance“ aus dem Spiel heraus war eine verunglückte Flanke von Marcos (47.), eine umstrittene Abseitsentscheidung gegen Walch war dann aber ein Weckruf, plötzlich klappte auch spielerisch mehr. Nach herrlichem Pass von Durmus stellte Walch auf 2:0 (53.), danach gab es durch Prosenik (58.), Durmus (64.), Reifeltshammer (66.) oder Kerhe (88.) weitere gute Möglichkeiten. Die Fans zogen ihren stillen Protest trotzdem bis zum Schlusspfiff durch, machten zwischendurch ihrem Ärger Luft. In Form eines Plakats mit den Worten „Ein Selbstdarsteller und ein Rotzbua haben sich profiliert und dabei unsere SV Ried ruiniert – Alle raus!“

Ried – Lustenau 2:0 (1:0).

3251, Lechner.

Tore: Chabbi (17./Elfer), Walch (53.).

Ried: Gebauer – Kerhe, Haring, Reifeltshammer, Marcos – Walch (70. Mayer), Grgic, Ziegl (78. Ammerer), Durmus – Chabbi (86. Fröschl), Prosenik.

Gelb: Kerhe, Marcos;