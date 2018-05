Schülerin mehrmals Tests verraten: Lehrer verurteilt

LINZ – Weil er im Herbst 2015 einer 18-jährigen Schülerin, mit der er ein sexuelles Verhältnis hatte, Fragen und Antworten für Tests verraten hatte, musste sich am Donnerstag ein Berufsschullehrer am Landesgericht Linz wegen Amtsmissbrauchs verantworten. Der geständige 50-Jährige, der seit Bekanntwerden des Falles vom Dienst suspendiert ist, wurde rechtskräftig zu einer bedingten Haftstrafe von sieben Monaten verurteilt.

Eine Diversion in Form einer Geldbuße kam für die Richterin neben Gründen der Generalprävention auch deshalb nicht in Frage, weil der Angeklagte drei mal Fragen und Antworten weitergegeben hatte. Einmal bewertete er einen Test mit „sehr gut“, obwohl das Ergebnis negativ hätte sein müssen, da die 18-Jährige nur Sexbotschaften niedergeschrieben hatte. Insgesamt gab es in diesem Fach nur vier Tests. Das Gericht verwies zudem den Antrag der Antrag der Antwältin der Schülerin auf Schmerzensgeld auf den Zivilrechtsweg.

„Mein Mandant steht vor den Scherben seiner Existenz. Es droht die Scheidung und das gemeinsame Haus muss wohl verkauft werden“, meinte der Verteidiger des Berufsschullehrers und forderte eine Strafe unter der Untergrenze von sechs Monaten. Die Kollegen des 50-Jährigen hätten sich sogar für eine Wiedereinstellung des Pädagogen stark gemacht. Der Staatsanwalt sah beim Angeklagten ebenfalls gewichtige Milderungsgründe und sprach sich für eine Strafe im unteren Drittel des Rahmens von bis zu fünf Jahre aus.

„Ich hab‘ mich da in etwas verrannt“

„Das war ein völliger Blödsinn von mir. Ich hab‘ mich da in etwas verrannt“, zeigte sich der 50-Jährige vor Gericht zerknirscht. Er sei nach dem Bekanntwerden der sexuellen Beziehung zur Schülerin und ihrer Bevorzugung völlig fertig gewesen und musste sogar im Spital behandelt werden.