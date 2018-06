Schülerin Tests verraten: Lehrer wieder im Dienst

Von Heinz Wernitznig

LINZ – Gute Nachricht für einen 50-jährigen Berufsschullehrer, der am Landesgericht Linz Ende Mai wegen Amtsmissbrauchs rechtskräftig zu sieben Monaten bedingter Haft verurteilt wurde: Der Landesschulrat hob jetzt die Suspendierung des Pädagogen auf, er wird weiter an der Berufsschule unterrichten. „Er wurde allerdings ermahnt, die Distanz zu den Schülern einzuhalten. Bei Zuwiderhandeln hat er mit seiner Kündigung zu rechnen“, so Bernhard Trauner vom Landesschulrat zum VOLKSBLATT. Man habe viele Mails von Personen bekommen, die sich für eine Weiterbeschäftigung des 50-Jährigen eingesetzt haben. Auch seine Lehrerkollegen hätten ihm den Rücken gestärkt.

Wie berichtet hatte der Berufsschullehrer im Herbst 2015 einer 18-jährigen Schülerin, mit der er ein sexuelles Verhältnis hatte, drei mal Fragen und Antworten für Tests verraten. „Das war ein völliger Blödsinn von mir. Ich hab‘ mich da in etwas verrannt“, zeigte sich der 50-Jährige vor Gericht zerknirscht. Er sei nach dem Bekanntwerden der sexuellen Beziehung zur Schülerin und ihrer Bevorzugung völlig fertig gewesen und musste sogar im Spital behandelt werden.