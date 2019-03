Schülerschutz am Südbahnhofmarkt

Nach ÖVP-Dringlichkeitsantrag scheint nun Lösung in Griffweite

Einstimmig beschloss gestern der Linzer Gemeinderat den Dringlichkeitsantrag der ÖVP mit der Forderung nach Ersatzflächen für jene Alkohol- und Drogenkranken, die nach Sperre des Hessenparks den Südbahnhofmarkt bevölkern. Wie berichtet drängt die ÖVP auf eine Offenlegung der Ersatzflächen durch SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger, weil „auf Grund steigender Temperaturen die Problematik der Alkohol- und Drogenkranken beim Südbahnhofmarkt wieder verstärkt auftritt“, wie ÖVP-Vizebürgermeister Bernhard Baier betonte. Es gehe vor allem um den Schutz der Kinder der anliegenden Schulen. Eine positive Erledigung scheint jetzt in Reichweite.

Lösung für Fabrikstraße

Auch das jahrelange Dilemma um das Hosi-Gebäude in der Linzer Fabrikstraße mitsamt der seit 2012 leerstehenden Liegenschaft dürfte bald ein Happy End finden: Das Mietverhältnis mit der GWG wird gelöst, wodurch für Linz die monatlichen Mietkosten in Höhe von 15.000 Euro Geschichte sind. „Weil die vermieteten Wohnungen weniger Geld einbrachten, entstand der Stadt ein Schaden und die Zweckmäßigkeit der eingesetzten Mittel ist in Frage gestellt“, erklärt der Linzer ÖVP-Fraktionsobmann Martin Hajart. Er verstehe auch nicht, warum die zuständige Linzer SPÖ-Stadträtin Regina Fechter die betreffende Anfrage nach dem entstandenen Verlust gestern im Gemeinderat nicht beantworten konnte.

Zum Wechsel in der Linzer FPÖ bemerkte Vbgm. Baier: „Ich strebe eine gute Zusammenarbeit an, denn Linz braucht wirksame Lösungen im Kampf gegen den Stau und für ein stabiles Sicherheitsgefühl.“