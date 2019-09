Schülerzahlen steigen leicht

Schulstart am Montag — Heuer gibt es in OÖ 14.399 Taferlklassler

Am kommenden Montag beginnt in Oberösterreich für 190.000 Schüler wieder der viel zitierte Ernst des Lebens, darunter sind 14.399 Taferlklassler und 2148 Vorschüler. Das sind etwas mehr als im Vorjahr und auch in den kommenden Jahre werde die Zahl leicht steigen. Aber man sei gut vorbereitet, so Bildungsdirektor Alfred Klampfer. Es gebe zwar Engpässe bei Lehrern in gewissen Fächern (etwa MINT oder Sport), aber der Unterricht werde heuer normal starten können.

Es gibt aber einige Neuerungen: Mit der Umstellung des Landesschulrats auf eine Bildungsdirektion wurde in Oberösterreich auch die Elementarpädagogik der Bildungsdirektion übertragen. „Damit sind wir in Österreich die ersten und einzigen, die diesen Schritt gegangen sind“, erklärt Bildungsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander (ÖVP). Ein konsequenter Schritt, nachdem der Kindergraten die erste Bildungseinrichtung sei, ergänzt Klampfer.

Auch die bereits beschlossenen Teile des Pädagogik-Pakets werden zum Teil ab Herbst gelten, etwa das Kopftuchverbot in den Volksschulen. In den Neuen Mittelschulen (NMS) werden viele Maßnahmen im kommenden Jahr in den 32 Pilotschulen umgesetzt, im kommenden Jahr sollen sie flächendeckend ausgerollt werden.

Noch eine gesetzliche Grundlage brauchen die neuen Lehrpläne und die Kompetenzraster für die Beurteilung. Ebenfalls auf die neue Bundesregierung hofft Haberlander bezüglich der Sonderschule, hier brauche es wieder die Möglichkeit einer separaten Ausbildung.

Baustelle NOST

Ebenfalls Handlungsbedarf gibt es bei der Neuen Oberstufe (NOST). Laut dem Leiter des pädagogischen Dienstes, Werner Schlögelhofer, ist klar: „Es bedarf einer Nachjustierung.“ In der Bundesländerverteilung liegen in Oberösterreich die meisten allgemeinbildenden (AHS) sowie berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS), die die Reform erproben. Insgesamt gibt es laut Schlögelhofer 232 NOST-Standorte, 32 davon sind AHS.

Und von diesen Gymnasien befinden sich allein 13 in OÖ, von den 200 BMHS sind es 30. Rückmeldungen von Lehrern zeigen laut Schlögelhofer Schwachstellen: Das Parken von „Nicht Genügend“ bis zur Matura nennt er ein Problem. Drei „Nicht Genügend“ kann ein Schüler mehrere Jahre mitschleppen. Ebenfalls müsse die Individuelle Lernbegleitung verstärkt werden.