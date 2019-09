Drei Tote bei Schüssen in Dordrecht

Bei Schüssen in der niederländischen Stadt Dordrecht sind am Montagabend drei Menschen getötet und ein vierter schwer verletzt worden. Das berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Demnach wurde in einer Wohnung oder einem Haus geschossen.

Laut der niederländischen Tageszeitung “De Telegraaf”, die sich auf Quellen aus Ermittlerkreisen berief, soll ein Polizist Familienmitglieder getötet und sich das Leben genommen haben. Die Polizei war für eine Stellungnahme zunächst nicht verfügbar. Unterdessen mehrten sich Medienberichte, wonach ein terroristischer Hintergrund der Tat auszuschließen sein dürfte.

Die Behörden sprachen von einem sehr schwerwiegenden Vorfall. Detailliertere Informationen gab es zunächst nicht. Insbesondere war unklar, ob Menschen ums Leben gekommen waren. Der Bürgermeister von Dorodrecht, Wouter Kolff, schrieb auf Twitter, es habe einen “sehr schwerwiegenden Schussvorfall” gegeben.

Dordrecht liegt etwa 20 Kilometer südöstlich von Rotterdam in der Provinz Südholland. Die Stadt hat knapp 120.000 Einwohner und liegt an einem der am stärksten befahrenen Wasserwege der Niederlande.