In einem Supermarkt im US-Staat Texas sollen einem Bericht zufolge Schüsse gefallen sein. Die Polizei in der Stadt El Paso rief auf Twitter dazu auf, sich von einem Einkaufszentrum fernzuhalten. Sie warnte, dass sich in der Gegend ein Schütze befindet. Laut Medienberichten wurden 18 Menschen getroffen. Das Ausmaß ihrer Verletzungen ist nicht bekannt.

Eine Bestätigung von offizieller Seite gibt es zu diesen Angaben zunächst nicht. Die Lage ist unübersichtlich.