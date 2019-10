Schule mit Wohlfühlfaktor

Von Heinz Wernitznig aus Tirol

„Pädagogik und Schulbau gehören zusammen. Optimale Bedingungen für Lehrer und Schüler zu schaffen, muss für uns in Oberösterreich das Ziel sein“, sagte Bildungsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander anlässlich einer Studienreise nach Tirol, Salzburg und Südtirol. Hier besuchte eine oö. Delegation drei Tage lang Vorzeigeschulen, die als Impulsgeber für Projekte im Land ob der Enns dienen können.

Wo Behinderungen kein Thema sind

Bereits auf den ersten Blick erkennt man, dass die vor einem Jahr eröffnete, umgebaute Volksschule Angedair im Bezirk Landeck etwas Besonderes ist. 20 Lehrer plus sechs Assistenten unterrichten hier 161 Schüler – davon sechs mit Handicap – in neun Klassen. In dem Gebäude ist es hell, es gibt wenig Türen und nicht nur in den Klassenräumen, sondern auch in den Gängen und im Treppenhaus sitzen Kinder. Die Pädagoginnen unterrichten nicht mehr eine Klasse, sondern Schülergruppen und entscheiden, wann wem welcher Stoff beigebracht wird, erklärt Schulleiterin Daniela Lehman. Die Kinder mit Handicap werden von ihren Schulkameraden unterstützt, alle lernen selbstständig – beispielsweise im beliebten Lesenetz.

Kaderschmiede für künftige Skistars

In Neustift im Stubaital sind eine Volksschule, eine Polytechnische Schule sowie eine Ski-Mittelschule samt Internat an einem Standort vereint. In dem erst vor einem Monat in Betrieb gegangenen, clusterartigen Bau sind neue pädagogische Konzepte berücksichtigt. Alle Lernbereiche haben einen direkten Zugang zu den Freibereichen wie den Dachterrassen. Insgesamt unterrichten hier 65 Pädagogen 450 Schüler, darunter auch die künftigen Skihelden der Nation. So starteten einst Manfred Pranger und Stefan Eberharter in Neustift ihre schulische Laufbahn.

Pädagogik am renovierten Bauernhof

Zu den innovativsten Köpfen zählt Josef Watschinger, Direktor des Schulverbundes Pustertal in Südtirol. An seinen sechs Schulen, hat er u. a. eine Schauspielerin und einen Handwerker engagiert – mit beachtlichen Resultaten. Die Schüler sind erstaunlich selbstständig und selbstbewusst. So stellen sie sich selbst Aufgaben und präsentieren ihre Projekte vor einer Kommission.

Als Besonderheit können Schüler auf einem renovierten Bauernhof – dem Burger Hof im Pragsertal auf 1500 Meter Seehöhe mit Blick auf die Dreitausender – ihrer Kreativität bei handwerklichen und landwirtschaftlichen Tätigkeiten freien Lauf lassen. „Auch Kinder, die es in der Schule schwerer haben, können hier in Gemeinschaft zur Ruhe kommen“, erklärt Burger-Hof-Leiter Alex Unteregger.

OÖ startet strategisches Schulbaumanagement

Diese Best-Practrice-Beispiele bestärken laut Haberlander und Bildungsdirektor Alfred Klampfer das Land OÖ, den eingeschlagenen Weg im Bildungssystem fortzusetzen. Als wichtigste Neuerung wird ein strategisches Schulbau- management als Anlaufstelle für die Gemeinden etabliert. Aktuell gibt es 188 Um- und Zubauprojekte mit einem Gesamtvolumen von 521 Millionen Euro. „Wir verlangen aber ein pädagogisches Konzept“, so die Bildungsreferentin. Man wolle Räume schaffen, in denen sich die Schüler wohlfühlen und sich entwickeln können.

Der Autor nahm auf Einladung des Landes OÖ an der Bildungsreise teil.