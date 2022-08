Schule wie früher

Kommentar zum Schulstart

Der angekündigte Versuch, die Normalität an die Schulen zurückzubringen, ist durchaus begrüßenswert. Waren es doch gerade die Kinder und Jugendlichen, die unter Corona am meisten zu leiden hatten. Man denke nur daran, dass die Schüler oft einen halben Tag oder länger mit aufgesetzten Masken in den Schulbänken sitzen mussten und auch noch aufmerksam dem Unterricht folgen sollten.

Unsereins war schon froh, wenn er nach erfolgtem Einkauf im Supermarkt das lästige Ding wieder abnehmen konnte.

Dass es vorbereitete Szenarien gibt, wenn nicht alles nach Wunsch verläuft, ist ebenfalls gut. Nur so kann man im Ernstfall schnell und richtig reagieren, wenn es die Lage erfordert. Die Idee, das Geschehen und mögliche Entwicklungen des Virus zu beobachten, kann kein Fehler sein.

Einzig die zurückgefahrene Teststrategie kann da einen Strich durch die Rechnung machen – wenn man nicht weiß, wie die Infektionslage gerade ist, wird die Beurteilung schwieriger.