Schulen bleiben bis Ostern bei bisherigen Corona-Regeln

Die relativ lockeren Masken-Regeln an den Schulen könnten bestehen bleiben. Das geht aus einer Aussage von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“ hervor. Er will bis Ostern beim gegenwärtigen System bleiben. Sollte der Gesundheitsminister im Rahmen einer neuen Gesamt-Strategie Änderungen vorschlagen, werde man sich das an den Schulen evidenzbasiert ansehen.

Aktuell ist es so, dass die Masken an den Schulen zwar in den Gängen getragen werden, nicht aber in den Klassen: „Das hat sehr gut funktioniert.“ Es habe auch kein Veto der Experten diesbezüglich gegeben. Man solle schauen, den Kindern einen möglichst guten Unterricht zu geben, findet Polaschek.

Bei einer Lockerung der Quarantäne-Regelungen klang der Ressortchef eher skeptisch, verwies er doch darauf, dass die Schule ein besonders sensibler Ort sei. Letztlich würde es aber eine Entscheidung der Gesundheitsbehörden bzw. des Gesundheitsministers sein, ob erkrankte, aber symptomlose Personen zur Arbeit gehen könnten.

Was die Testungen anlangt, kündigte der Bildungsminister an, dass diese bis Ostern noch drei Mal pro Woche laufen. Danach sei es „klar“, dass es zu einer „Redimensionierung“ kommen werde. Ob sie dann nur noch ein oder zwei Mal durchgeführt werden, legte sich Polaschek nicht fest.

„Nicht angebracht“ wäre es für den Minister, pädagogisches Personal vom Aussetzen der Impfpflicht auszunehmen. Der Schulbereich sei hier ohnehin vorbildlich, 86 Prozent der Lehrenden seien geimpft. Auch im Bereich der Oberstufe gebe es hohe Impfraten.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Noch nicht genau abschätzen kann Polaschek, wie viele Kinder aus der Ukraine in Österreich Schulplätze brauchen werden. Derzeit sind etwa die Hälfte, 750 bis 800, in Wiener Schulen integriert worden, weitere 400 in Niederösterreich. Ziel für den Minister ist es, neu ankommende Jugendliche auch in Schulen in anderen Bundesländern unterzubringen.

Hoffnung setzt Polaschek etwa auf ein Buddy-System. Dabei sollen Schüler und Studierende vor dem Krieg geflohene Jugendliche betreuen. Es gebe alleine 2.700 ukrainische Studierende in Österreich, von denen sich schon viele für solch eine Aufgabe angeboten hätten. Allenfalls könnte es auch eine finanzielle Abgeltung geben.

Zurückgewiesen wurde von Polaschek Oppositionskritik, dass er in heiklen Fragen auf Tauchstation sei: „Ich bin ein fleißiger, intensiv arbeitender Mann.“