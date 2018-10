Schulmassaker auf Krim — Suche nach möglichen Hintermännern

KERTSCH — Nach dem Schulmassaker auf der Krim haben russische Ermittler begonnen, nach Motiven und möglichen Komplizen des Todesschützen zu suchen. Mit dem Tod eines schwer verletzten Mädchens stieg die Zahl seiner Opfer bis Donnerstagmittag auf 20.

Nach ersten Angaben der Ermittler hatte der mutmaßliche Täter, ein 18-jähriger Elektriker-Lehrling, am Vortag in seiner Berufsschule in der Stadt Kertsch um sich geschossen und mindestens einen Sprengsatz gezündet. Dann habe er sich selbst erschossen.

Das Vorgehen war vergleichbar mit Amokläufen in Schulen in den USA. Für Russland ist es aber die erste derart folgenschwere Tragödie. Auf der Krim herrschte offiziell Trauer. „Die Aufgabe ist, festzustellen, wer ihn auf dieses Verbrechen vorbereitet hat“, so der Regierungschef der Krim, Sergej Aksjonow. „Hier hat er allein gehandelt. (…) Aber bei der Vorbereitung, das ist meine Meinung und die meiner Kollegen, kann dieser Schuft nicht allein gewesen sein“, sagte Aksjonow.

Die Tatwaffe, ein Repetiergewehr, hatte sich der Berufsschüler nach seinem 18. Geburtstag legal beschafft, wie der Regierungschef sagte.

18-Jähriger stammte aus ärmlichen Verhältnissen

Laut der Zeitung „Kommersant“ wuchs der Täter in einer „ziemlich armen Familie“ auf. Seine Mutter habe in einer Klinik gearbeitet, der behinderte Vater von der Familie getrennt gelebt. Die Mutter sei bei den Zeugen Jehovas gewesen, eine in Russland als „extremistisch“ eingestufte, verbotene religiöse Glaubensgemeinschaft. Zum Tathergang berichtete die Zeitung, dass der Schütze „von Raum zu Raum gegangen“ sei. Er habe nach Art und Weise eines „Kämpfers der Spezialkräfte“ zunächst eine „selbstgebaute Granate geworfen, bevor er hineinging und mit dem Gewehr auf die Menschen geschossen hat“.