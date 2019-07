Schulschluss für 190.000 Schüler

Von Harald Engelsberger

Fast 190.000 Schüler in OÖ haben diesen Freitag Schulschluss und sie freuen sich jetzt auf die verdienten Ferien. Im Herbst werden 14.399 Kinder in den oö. Volksschulen in den Schulalltag starten. Von den 5917 Kandidaten, die zu Reife- oder Diplomprüfung angetreten sind, haben diese 86 Prozent im ersten Anlauf geschafft. 823 Schüler haben im Herbst die Möglichkeit, positiv abzuschließen. Im Bundesländervergleich sind die oö. Schüler bei der Znetralmatura in Mathematik sogar Spitzenreiter.

„Diese Ergebnisse bestätigen das hervorragende Bildungssystem in Oberösterreich“, zogen LH-Stellvertreterin Christine Haberlander und Bildunsgdirektor Al- fred Klampfer eine durchaus positive Bilanz zum abgelaufenen Schuljahr 2018/19 und waren voll des Lobes für die „vielen engagierten und kompetenten Pädagogen“.

Von Krabbelstube bis zur Matura unter einem Dach

Im Jänner wurde die heimische Schulverwaltung umgestellt und in allen Bundesländern wurden Bildungsdirektionen installiert. Oberösterreich geht jetzt einen Schritt weiter und nutzt die Neuaufstellung im Bildungsbereich. „Ein ,Haus der Pädagogik’ wird das sichtbare Zeichen sein. Hier stehen die Kinder im Mittelpunkt und werden unter einem Dach betreut — von der Krabbelstube bis zur Matura. Zudem ist es von Vorteil, wenn sich alle Bereiche — von der Elementarpädagogik bis zur Erwachsenenbildung — besser vernetzen. Anderen Bundesländern sind wir hiermit wieder einmal Vorbild“, freut sich Haberlander, auch Präsidentin der Bildungsdirektion.

„Während die Strukturreform die Verwaltung betrifft, setzen wir auch alles daran, dass sehr viel Pädagogik an den Schulen ankommt“, ergänzt Klampfer. Eine Neuheit ist weiters, dass es anstelle des Landesschulratskollegiums einen ständigen Beirat der Bildungsdirektion gibt. Diesem gehören auch der Gemeinde- und Städtebund, die Landesschüler- und Elternvertretung, Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer sowie Vertreter der Kirchen und Religionsgemeinschaften an. Gestern tagte dieser Beirat zum ersten Mal.

Inklusionsklassen jetzt im Regelschulwesen

Eine gesetzliche und politische Herausforderung sei die Fortführung des oö. Schulversuchs „I-Klassen“ gewesen. So wurde eine Möglichkeit gefunden, die „umgekehrte Integration“ an Sonderschulen fortzuführen. Dies bedeutet, dass Kinder mit und ohne Förderbedarf aus einer „normalen“ VS eine Integrationsklasse an einer Sonderschule besuchen dürfen. „Uns geht es vor allem darum, dass alle Kinder — ob mit oder ohne Beeinträchtigung — die besten Chancen und Möglichkeiten in unseren Schulen erhalten“, so Klampfer.

Das 2018 präsentierte Pädagogikpaket bringt im kommenden Schuljahr auch eine Weiterentwicklung der NMS zu einer leistungsorientierten Mittelschule. In OÖ wird diese Änderung vorerst an 32 NMS-Standorten pilotiert.