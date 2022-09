Schulstart in Oberösterreich

Für 300.000 Kinder startet in Oberösterreich das neue Schuljahr, für 15.227 davon zum ersten Mal. Heuer wieder fast normal, also ohne Masken und ohne Tests.

Für Wolfgang Steiger, Präsident des Landesverbands der Elternvereine an höheren und mittleren Schulen in Oberösterreich, heißt die Devise „Druck raus, Spaß rein“.

Es müsse nicht auf Biegen und Brechen gleich zu Beginn alles nachgeholt werden, was im vergangenen Jahr vielleicht nicht geschafft wurde.

Viele Teilzeitkräfte

Übrigens: Ein Drittel der Lehrkräfte an Pflichtschulen unterrichtet Teilzeit. Am höchsten ist dieser Anteil in Tirol (44 Prozent), Vorarlberg (43), Oberösterreich (42) und Salzburg (40 Prozent). Insgesamt gibt es rund 51.000 Lehrkräfte, die Vollzeit arbeiteten und 25.000 Teilzeitbeschäftigte.

Weitere Ergebnisse der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage: Insgesamt waren an den Pflichtschulen rund 3300 Quereinsteiger tätig (exklusive Fachpraktiker und Fachtheoretiker an den Berufsschulen). Fast die Hälfte davon stand in einem Wiener Klassenzimmer.

Zwar im Steigen, aber nach wie vor verschwindend gering, ist die Zahl der im Unterricht eingesetzten pensionierten Lehrkräfte: Sie lag jahrelang bei etwa einem Dutzend — nun sind es 49. Insgesamt wurden an den Pflichtschulen im vergangenen Schuljahr von September bis April 1,7 Mio. Überstunden erbracht. Das ergibt rund 22 Überstunden pro Person in diesem Zeitraum bzw. drei pro Person im Monat. Für diese Überstunden wurden 80 Mio. Euro aufgewendet.