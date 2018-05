Schulterschluss der Regionen

Von Oliver Koch aus Québec

Der Klimawandel als Herausforderung und Chance zugleich – das zeigt die aktuell laufende neunte Konferenz der Powerregionen in der kanadischen Provinzhauptstadt Québec. Im altehrwürdigen Chateau Frontenac sind sich die Spitzenvertreter der sieben Regionen – Bayern (Deutschland), Georgia (USA), Oberösterreich, Québec (Kanada), Sao Paulo (Brasilien), Shandong (China) und Westkap (Südafrika) weitgehend einig: Es braucht einen Schulterschluss in der Vorgehensweise, wie Oberösterreichs Landesrätin Christine Haberlander in ihrem Auftaktstatement sagte. Wesentlich sei aber auch das Einbinden der Bevölkerung, es müsse also laut Haberlander sichergestellt sein, dass das „Bewusstsein der Bevölkerung für dieses Thema geschärft wird“.

Senkung der Treibhausgase in allen Regionen angepeilt

Hehre Ziele haben sich übrigens alle sieben Regionen mit in Summe mehr als 180 Millionen Einwohnern gesetzt; das zeigen auch die Zahlen. Québec will seine Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 gegenüber dem Jahr 1990 um bis zu 95 Prozent senken. Ähnliche Werte gelten auch für Oberösterreich. Shandong wiederum möchte in den nächsten Jahren 30 Prozent des Energieverbrauchs mittels Erneuerbarer Energien gewinnen. Bayern hat laut Europa-Staatsminister Georg Eisenreich seit 2011 den Anteil der Erneuerbaren am Energiemix um 40 Prozent erhöht. Und in der Provinz Westkap wurden seit 2009 27 Milliarden südafrikanische Rand (etwa 1,82 Milliarden Euro) in Erneuerbare Energien investiert. Alle Regionen eint auch, dass das schaffen neuer Technologien und Jobs im Vordergrund steht. Die Energiewende sei zudem auch „wirtschaftlich disruptiv“, wie Westkap-Premierministerin Helen Zille sagt. „Waren sind die Kohlekraftwerke in Südafrika unter staatlicher Kontrolle, sind es private Solaranlagen nicht, das hat auch Auswirkungen auf die Wirtschaftssysteme.“ Klar sei darüber hinaus, dass der öffentliche Sektor Vorbildfunktion habe.

„Wir haben den Stromverbrauch um 26 Prozent gesenkt, bei gleich bleibenden Leistungen“, brachte sie als Beispiel. Haberlander ergänzt: „Wir haben es in Oberösterreich geschafft, Energieeffizienz vom Wirtschaftswachstum zu entkoppeln. Es ist also beides möglich. Und die Chancen für Unternehmen aus diesem Bereich sind aktuell so groß wie nie zuvor.“ Die Konferenz endet heute mit einer gemeinsamen Erklärung.

Die nächste Sitzung der Powerregionen findet in zwei Jahren in Oberösterreich statt.

*

Der Autor nimmt auf Einladung des Landes OÖ an der Konferenz teil.