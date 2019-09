Schulterschluss gegen „Mercosur“

„Die heimischen Landwirte haben mit der Landespolitik einen verlässlichen Partner, der für sie kämpft, wenn sie sich im härter werdenden internationalen Wettbewerb behaupten müssen“, erwartet OÖVP-Klubobfrau Helena Kirchmayr einen Schulterschluss im Landtag gegen das Mercosurabkommen und für eine entsprechende Resolution an die Bundesregierung.

Durch „Mercosur“ werde die Zukunft bäuerlicher Familienbetriebe, die unter den hohen europäischen Standards wirtschaften, gefährdet. Ungleiche Anforderungen bei Umwelt- und Klimaschutz, beim Antibiotikaeinsatz und beim Pflanzenschutz würden zu einer dramatischen Wettbewerbsverzerrung — insbesondere bei Rindfleisch, Geflügel und Zucker — führen. „Warum sollen wir Rindfleisch aus Südamerika importieren, wenn es bei uns das beste Rindfleisch der Welt gibt?“, fragt Kirchmayr und weist auf einen unnötig großen CO2-Fußabdruck auf Grund des langen Transportweges bei Importen hin.

Verärgert reagiert Kirchmayr auch auf die Ankündigung von SPÖ-Familiensprecherin Petra Müllner, die im Landtag eine Anfrage an LH Thomas Stelzer bezüglich der Lohnsituation bei den Hebammen richten will. „Die Gespräche betreffend Entlohnung der Hebammen laufen in einer konstruktiven Atmosphäre. Ein Ad-Hoc-Systemwechsel wäre überhastet, unseriös und bringt niemandem etwas“, attestiert Kirchmayr der SPÖ reinen Wahlkampf auf Kosten der Mitarbeiter im Gesundheitsbereich.

Weiters will im Landtag FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr eine Gesetzesänderung gegen Wild-Kampieren von Bettlern einbringen: „Illegaler Bettelei muss das Handwerk gelegt werden — gesetzliche Anpassungen sind notwendig, um der aktuellen Entwicklung entgegenzuwirken.“