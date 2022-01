Schulterschuss gegenüber Putin

Die USA und Deutschland haben im Ukraine-Konflikt den Schulterschluss gegenüber Russland geübt.

„Das russische Handeln ist mit einem klaren Preisschild gekennzeichnet“, so die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock Mittwoch bei ihrem ersten Besuch in Washington. Eine erneute Verletzung der ukrainischen Souveränität hätte „schwere Konsequenzen“.

US-Außenminister Antony Blinken bezeichnete das Vorgehen Russlands als „Herausforderung für Frieden und Stabilität in Europa“.

Blinken drohte Russland im Fall einer militärischen Eskalation mit harten Wirtschaftssanktionen.

Europa muss mit an den Verhandlungstisch

Baerbock betonte mit Blick auf direkte Verhandlungen zwischen den USA und Russland, es könne „keine Entscheidung über Sicherheit in Europa ohne Europa“ geben. Dies forderte auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bei einem Besuch in Kiew. „Es gibt keine Sicherheit in Europa ohne die Sicherheit der Ukraine“, so Borrell. Bei jeglichen Gesprächen müssten daher sowohl die Ukraine als auch die EU beteiligt werden. Der Regierung in Kiew sicherte er die „volle Unterstützung“ der EU zu.