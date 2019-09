Schutzbedürftig

Weil ihr der „Schutz der europäischen Lebensart“ ein Anliegen ist und sie den dafür zuständigen EU-Kommissar auch entsprechend titulieren will, bläst Ursula von der Leyen scharfer Wind ins Gesicht.

Das war absehbar, legt sich die designierte Kommissionspräsidentin doch mit dem Multikulturalismus der naiven Art an.

Aus der Vielfalt der „Lebensarten“ in Europa, die eine europäische zu destillieren, mag wegen sehr unterschiedlicher Mentalitäten tatsächlich schwierig sein. Nimmt man aber die Prinzipien Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und vor allem die konsensorientierte Konfliktkultur, bilden dies ein kulturelles Fundament, das es zu schützen gilt.

Und es ist sogar unerlässlich, diese Schutzwürdigkeit in einen Migrationskontext zu stellen. Europa ist nämlich (nicht nur, aber auch) durch Migration mit Kulturen konfrontiert, die sein Wertefundament infrage stellen. Viele Menschen kommen aus einem jener 56 Länder, die 1990 die Kairoer Erklärung der Menschenrechte beschlossen haben.

Auch darin ist von einer „Lebenart“ die Rede — nämlich von der in einer islamischen, auf der Scharia basierenden Gesellschaft. In dieser rangieren Menschenrechte nicht über, sondern unter islamischem Recht. Der politische Islam versucht diese Lebensart auch hier zu etablieren. Davor muss Europa geschützt werden. Und das soll man auch so nennen.