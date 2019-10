„Schutzschirm gegen Abschwung“

Auch wenn es — wie schon berichtet — beim Landesbudget gleich zwei wesentliche Neuerungen gibt, bleibe die Grundlage die gleiche, betont LH Thomas Stelzer zum gestern präsentierten Voranschlag: Keine neuen Schulden und bestehende Schulden abbauen.

Neu ist, dass dem Landtag erstmals ein Doppelbudget für die Jahre 2020 und 2021 vorgelegt wird, und ebenfalls neu ist, dass der Haushalt erstmals nach der vom Bund vorgegebenen Buchführungsmethode der Doppik erstellt wurde. Weshalb, wie Finanzreferent Stelzer betont, es unterschiedliche Zahlen im Vergleich zu den letzten Jahren gebe. Aber, so der Landeshauptmann: Es gebe in allen Ressortbereichen Steigerungen, er habe auch mit den Regierungsmitgliedern „Übereinkunft über den jeweiligen Bereich“erzielt.

Spricht Stelzer davon, dass man mit dem Doppelhaushalt „Stabilität für unser Land und Verlässlichkeit für den Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandort Oberösterreich garantieren“ wolle, formuliert es LH-Stv. Manfred Haimbuchner so: „Berechenbarkeit und Planbarkeit sind die Grundvoraussetzung für jedes politische Handeln“. Es sei „kaufmännisch sehr vorsichtig budgetiert worden“, aber Sparen sei kein Selbstzweck, sagt Haimbuchner.

Sondern, wie der Landeshauptmann unterstreicht: „Dieser Doppelhaushalt soll ein Schutzschirm gegen den drohenden wirtschaftlichen Abschwung sein“. Nicht zuletzt unter Verweis darauf, dass zum einen im Vorjahr mit 143 Millionen Euro um 87 Millionen mehr Schulden abgebaut wurden als geplant, und dass auch in den nächsten zwei Jahren weitere fast 200 Millionen Euro Schulden getilgt werden, betonen Stelzer und Haimbuchner: „Wir sorgen in Zeiten vor, in denen es uns wirtschaftlich gut geht und indem wir uns die Frage stellen, was wir in der Hochkonjunktur tun können, damit wir für schwierigere Phasen gerüstet sind“.

„Keine teuren Wahlzuckerl“

Dass der Weg der Null-Schulden-Politik Früchte trägt, sieht Stelzer auch durch die von der Ratingagentur Standard & Poor’s verliehene bestmögliche Bonitätsnote AA+ bestätigt. Der Doppelhaushalt basiert erstens auf der vom Landtag beschlossenen Mehrjahresplanung bis 2023, der Ertragsanteile-Prognose des Finanzministeriums vom Juli 2019 und der aktuellen WIFO-Prognose. „Eingepreist“ sei auch die noch von der alten türkis-blauen Bundesregierung geplanten Steuerreform.

Was von Stelzer auch kommt, ist eine Absage an Wahlzuckerl im Jahr 2021: „Wir haben in den letzten Parlamentssitzungen vor der Nationalratswahl wieder miterleben müssen, was die Unvernunft auf Kosten der nächsten Generationen anrichten kann. Mit diesem Doppelbudget ist sichergestellt, dass auch in Wahlkampfzeiten die Vernunft regiert und keine teuren Wahlzuckerl verteilt werden“.