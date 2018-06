Schutzzonen in Linz: Polizei mit Start zufrieden

Ehemalige Problemzone präsentierte sich am Montag als beschauliche Ruheoase — 15 Wegweisungen in den ersten drei Tagen

LINZ — Mit 1. Juni hat die oö. Polizei –wie berichtet – drei Linzer Plätze zu Schutzzonen erklärt. Die Exekutive kann damit Personen unbürokratisch wegweisen und will so gegen die Drogenproblematik vorgehen. Und die Maßnahme zeigt offenbar bereits nach wenigen Tagen Wirkung, wie auch ein VOLKSBLATT-Lokalaugenschein am Hessenplatz zeigt: Auffällig ruhig, geradezu beschaulich, präsentierte sich der Park, dessen Ruf in der Vergangenheit sehr gelitten hat, am Montag zur Mittagszeit. Keine Spur von öffentlichen Gelagen oder unverblümtem Drogenhandel, der Anlass für die Maßnahme gewesen ist. Polizeisprecher David Furtner bestätigt diesen Eindruck. „Wir haben am Hessenplatz seit Freitag viel weniger Problemklientel“, so Furtner.

Neben dem Hessenpark sind auch die Gegend rund um den Hinsenkampplatz in Urfahr und um das wegen der einst grünen Außenfassade als „Spinatbunker“ bekannte Krempl-Hochhaus an der Wiener Straße zu Schutzzonen erklärt worden.

Polizei: Verlagerung ist „erwünscht“

An allen drei Plätzen sind zugleich viele Kinder und Jugendliche unterwegs. Und genau den „minderjährigen Menschen“ gilt der nun eingeführte Schutz, wenn diese „von auch nicht unmittelbar gegen sie gerichteten strafbaren Handlungen“ bedroht sind, wie es in der Verordnung heißt. Für eine Wegweisung muss dabei kein konkreter Verdacht vorliegen – es reicht, dass eine Personen „auf Grund bestimmter Tatsachen, insbesondere wegen vorangegangener gefährlicher Angriffe“ erneut eine strafbare Handlung begehen könnte.

Bilanz nach drei Tagen: Bereits 15 Wegweisungen wurden vorgenommen, davon sechs am ersten Tag. Wer erneut erwischt wird, wird angezeigt und festgenommen und muss mit einer Verwaltungsstrafe in der Höhe von bis zu 500 Euro Strafe oder zwei Wochen Ersatzfreiheitsstrafe rechnen.

Dass die Einführung der Schutzzonen bereits dazu geführt hat, dass sich die Szene in andere Stadtteile — konkret etwa zum Südbahnhof verlagert hat — kann und will Furtner nicht bestätigen. Anzunehmen sei aber, dass es zu einer Verlagerung kommen werde. Diese sei sogar erwünscht. „Wir wollen ja diese Menschen weg von Kinderspielplätzen, Schulen oder dem Busbahnhof am Hessenplatz bekommen. Das ist ja genau das Ziel der Schutzzonen.“

rö