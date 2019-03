Golfprofi Matthias Schwab hat am Schlusstag 14 Ränge eingebüßt und das European-Tour-Turnier in Kuala Lumpur (Malaysia) auf Rang 30 beendet. Der Steirer spielte am Sonntag zum Abschluss eine Par-72-Runde inklusive eines Doppelbogeys und konnte mit insgesamt 283 Schlägen den Rückfall nicht verhindern.

Den Sieg holte sich der Australier Scott Hend im Stechen gegen den Spanier Nacho Elvira. Beide hatten nach vier Runden 273 Schläge auf dem Konto.