Eine 79-Jährige ist beim Schwammerlsuchen in Gosau im Bezirk Gmunden tödlich verunglückt. Sie dürfte ausgerutscht und 70 Meter tief in einen Bachgraben abgestürzt sein. Die von ihrem Sohn alarmierte Bergrettung fand die Leiche bei einer Suchaktion am Sonntag. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung.