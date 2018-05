Schwarz folgt Küng in St. Pölten

Der Bischof von Gurk-Klagenfurt, Alois Schwarz, kehrt in sein Heimatbundesland zurück. Am Mittwoch wurde bekannt, dass der 65-jährige Niederösterreicher seinen Kollegen Klaus Küng in St. Pölten ablösen soll. Schwarz gilt als unprätentiöser, diplomatischer Geistlicher, der um Vermittlung zwischen Konservativen und Reformern bemüht war. Die Diözese St. Pölten umfasst das westliche Niederösterreich. Zu ihrem Zuständigkeitsbereich zählen 422 Pfarren im Wald- und Mostviertel, in denen rund 500.000 Katholiken leben. Offiziell soll es am Donnerstag bekannt gegeben werden.

Vermutlich werden die Kärntner Katholiken wohl längere Zeit ohne offizielles Oberhaupt dastehen. In der Regel übernimmt bis zur Neubesetzung ein Diözesanadministrator die Amtsgeschäfte.

Die nächste Lücke könnte sich 2020 auftun. Am 22. Jänner wird Erzbischof Christoph Schönborn 75 und wird seinen Rücktritt einreichen. Was noch nicht unbedingt seinen sofortigen Abgang bedeuten muss: Auch Klaus Küng in St. Pölten wurde bis zur Ernennung seines Nachfolgers auf unbestimmte Zeit verlängert. Ähnlich verhielt es sich mit Egon Kapellari in Graz.