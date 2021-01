Ski-Weltcup: Schwarz-Triumph im dichten Schneefall von Schladming

Österreichs Slalom-Fahrer schwimmen weiter auf einer Erfolgswelle: Der traditionelle Nachtslalom in Schladming brachte gestern den Sieg von Marco Schwarz in 1:44:04 Minuten. Für den Kärntner war dies nicht nur der zweite Slalom-Sieg im Weltcup nach Adelboden am 10. Jänner, sondern auch der insgesamt vierte.

Zudem brauste Schwarz im siebenten Torlauf dieser Saison zum sechsten Mal aufs Siegerpodest. Dass er seine Slalom-Weltcupführung damit ausbaute, versteht sich von selbst. „Schladming, den Klassiker, zu gewinnen, war schon ein großes Ziel“, strahlte Schwarz im ORF-Interview.

Die Wermutstropfen aus österreichischer Sicht: Michael Matt, zur Halbzeit Dritter, und Manuel Feller, der im ersten Durchgang sogar Bestzeit erzielt hatte, schieden in der Entscheidung im dichten Schneetreiben aus. Dadurch wurde Adrian Pertl (+ 1,78 Sekunden) zweitbester Österreicher, Johannes Strolz (+3,20) landete auf Rang 18. Im Gesamtweltcup vergrößerte Alexis Pinturault (FRA/+ 0,82) als Dritter hinter seinem Landsmann Clement Noel (0,68) seinen Vorsprung auf Marco Odermatt (SUI).

Abschied von Lizeroux

Die Französin Tessa Worley widmete ihren Sieg im RTL von Kronplatz übrigens ihrem Lebensgefährten Julien Lizeroux (kl. Bild), der beim Nightrace seine Karriere beendete. „Er ist ein großer Athlet, ein großer Mann und ein sehr guter Freund“, fand Worley rührende Worte für ihr „Herzblatt“.

„Das ist der Grund, warum sie zuhause der Boss ist“, kommentierte Lizeroux, der sich nicht für den zweiten Durchgang qualifizieren konnte, lachend den Sieg seiner Freundin. Der Franzose, mit 41 Jahren der Veteran im Weltcup-Tross, gewann bei der WM 2009 in Val d’Isere Silber im Slalom und in der Kombination und stand insgesamt neun Mal auf dem Weltcup-Podest (drei Siege). Debütiert hatte er im Jänner 2000 in Kitzbühel.