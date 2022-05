Schwarz-weißer Stolz, aber auch Wehmut

Kommentar zum neuen LASK-Trainer.

In Rotterdam stimmt Gernot Trauner vor tausenden Fans einen Schlachtgesang an, in Frankfurt dirigiert Oliver Glasner seine Elf mit taktischen Meisterleistungen durch Europa — die LASK-Fans können mit gewissem Stolz auf die beiden oö. Fußball-Exporte blicken. Die Arbeit und Leistung für „Schwarz-Weiß“ machte die beiden erst fürs Ausland interessant.

Allerdings wird bei den meisten wohl vor allem Wehmut vorherrschen. Denn ein Leader-Typ wie Trauner fehlt dem LASK am Spielfeld an allen Ecken und Enden, auf der Trainerbank ging nach Dominik Thalhammer auch das Experiment Andreas Wieland schief.

Ein Leithammel, wie es Trauner war, kann frühestens (und muss spätestens) im Sommer geholt werden. In Sachen Chefcoach hat der nächste Versuch mit Didi Kühbauer bereits begonnen. Dieser löste zwar einen Shitstorm aus, verdient aber eine Chance. Viele Fans sehen das anders, umso wichtiger wird das Match am Samstag gegen Hartberg sein. Denn Kredit hat „Don Didi“ sehr wenig — nur Siege können das ändern.