Schwarzes Gold spielt „Silber“ in die Karten

„In bin nicht hier, um Vierter zu werden.“ Max Verstappen ist ein Mann der klaren Worte. Für den Vorjahressieger des Grand Prix von Österreich reichte es heuer bisher nur zu zwei dritten Plätzen, dafür fuhr er fünfmal auf Rang vier und einmal auf Platz fünf. Von Frustation will der „fliegende Holländer“ aber nichts wissen. „Wir sind nicht so weit weg, müssen aber mehr Leistung aus dem Red Bull herausholen“, so Verstappen. In allen Bereichen: Sowohl was den Top-Speed betrifft, als auch die Kurvengeschwindigkeit.

„Rennen über die Reifen noch langweiliger“

Ein Faktor sind natürlich auch die Reifen, mit denen die Silberpfeile Mercedes heuer nach der Verdünnung der Laufflächen mit Abstand am Besten zurecht kommt. Klar ist, dass ein Hitze-Grand-Prix, wie er am Sonntag zu erwarten ist, auch an die Pneus selbst höchste Anforderungen stellt. Zuletzt in Le Castellet erreichte die Streckentemperatur bis zu 55 Grad und sorgte dafür, dass im Qualifying der härtere Gummi der schnellere war. Ähnliches könnte sich in Spielberg zutragen. Das „Schwarze Gold“ macht RedBulls Motorsportberater Helmut Marko mitverantwortlich für die derzeitige Eintönigkeit: „Die Rennen sind über die Reifen noch langweiliger geworden“, so Marko.

Weniger Reifentypen brächten mehr Stopps

Vor allem die vielen verschiedenen Reifenmischungen, die über das Jahr verwendet werden, sind ihm ein Dorn im Auge. „Zwei Mischungen über die Saison sind genug“, glaubt Marko. Damit würde es wieder mehr Boxenstopps und unterschiedlichere Strategien geben. Für Sonntag sind großteils Ein-Stopp-Strategien zu erwarten. Mit so einer gewann Verstappen auch im Vorjahr. Nicht zuletzt deshalb werden auch heuer wieder bis zu 25.000 niederländische Fans erwartet. „Das zaubert mir immer ein Lachen ins Gesicht“, freut sich Verstappen auf das orange Fahnenmeer. Weniger erbaut ist er ob der Mercedes-Dominanz, wenngleich er weiß:

Verstappen hegte keine Abwanderungsgedanken

„Das hat es in der Formel 1 immer gegeben. Vor Mercedes war es Red Bull, davor Ferrari, davor Williams, davor McLaren.“ Abwanderungsgelüste verspüre er deshalb aber keine. „Ich bin nicht besorgt, sehe viel Potenzial und konzentriere mich voll auf dieses Projekt“, so der Niederländer, der bis 2020 an den österreichischen Rennstall gebunden ist. Da ab 2021 ein neues, noch nicht fixiertes Reglement kommt, ist schwer abschätzbar, wer dann die Nase vorne hat.