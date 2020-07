Schwarzmüller zieht Großauftrag an Land

Einen großen Erfolg mitten in der Corona-Krise kann der heimische Fahrzeugbauer Schwarzmüller mit Zentrale in Freinberg im Bezirk Schärding vermelden.

Das Unternehmen konnte einen Großauftrag über die Lieferung von 120 Typ-1-Lang-Sattel in Leichtbauweise an Land ziehen. Der Auftraggeber kommt auch aus Oberösterreich: Die Fahrzeuge wurden von der Gartner KG aus Lambach geordert. Das Auftragsvolumen beträgt vier Millionen Euro.

Größter Aufrag in diesem Segment in Europa

Schwarzmüller-Chef Roland Hartwig zeigte sich über das Zustandekommens des Deals begeistert: „Es ist dies der größte Auftrag, den es europaweit in diesem Segment bisher gegeben hat“, frohlockte er.

Gartner erwartet sich Einsparungen

Mit der Gartner KG konnte eines der größten Transportunternehmen Europas als Auftraggeber gewonnen werden, mit den Lambachern nutzt damit erstmalig ein Spezialist für Transportmanagement den in Deutschland bereits zugelassenen Einsatz von Lang-LKW in dieser Variante. „Die Leichtbauweise von Schwarzmüller ist einzigartig und bietet uns echte Vorteile. So sparen wir mehr als 10 Prozent Sprit

pro LKW und reduzieren zudem die CO2-Emissionen in gleicher Höhe“, betonte Richard Gartner, geschäftsführender Gesellschafter der Gartner KG, bei der Übergabe der ersten Fahrzeuge. Die gesamte Auslieferung soll Ende August abgeschlossen sein. Beide Unternehmen wollen auch weiterhin zusammenarbeiten. „Wir teilen den Anspruch, Höchstleistung zu bieten und Handschlagqualität zu leben“, setzt Hartwig auf die oö. Kooperation.