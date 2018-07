Schweden dank 1:0 gegen die Schweiz im WM-Viertelfinale

Schweden hat sich am Dienstag das vorletzte Ticket für das Viertelfinale der Fußball-WM gesichert. Das „Tre-Kronor-Team“ setzte sich in St. Petersburg gegen die Schweiz 1:0 durch. In einer ausgeglichenen Partie sorgte Emil Forsberg mit seinem ersten WM-Tor für die Entscheidung (66.). Der Leipzig-Legionär hatte Glück, weil sein Schuss von Manuel Akanji unhaltbar abgefälscht wurde.

Die Skandinavier schafften erstmals seit 1994, als sie in den USA Platz drei erreicht hatten, den Sprung in die Runde der letzten acht. Dort geht es am Samstag in Samara (16.00 Uhr MESZ) gegen den Sieger des abschließenden Achtelfinalduells zwischen Kolumbien und England.