Schweden feierte gegen Südkorea 1:0-Auftaktsieg bei WM

Auch ohne den zurückgetretenen Superstar Zlatan Ibrahimovic hat Schweden seinen Auftakt bei der Fußball-WM gewonnen. Das Tre-Kronors-Team benötigte am Montag in Nischni Nowgorod beim 1:0 (0:0) gegen Südkorea allerdings einen Foulelfer nach Videobeweis, um einen verdienten Sieg zu landen. Andreas Granqvist verwertete (65.) und sorgte dafür, dass die Schweden in Gruppe F gemeinsam mit Mexiko führen.

Dabei musste die Truppe von Trainer Janne Andersson vor 42.300 Zuschauern kurzfristig auf den erkrankten Innenverteidiger Victor Lindelöf verzichten, für ihn sprang Bremen-Akteur Ludwig Augustinsson ein. Für die Asiaten, bei denen Salzburg-Legionär Hwang Hee-chan durchspielte, wird es hingegen schon nach Spiel eins eng. Dem WM-Halbfinalisten von 2002 droht vor den weiteren Partien gegen Mexiko und Weltmeister Deutschland bei der zehnten Endrunde zum achten Mal das Vorrunden-Aus.

Allerdings begann Südkorea sichtlich ambitioniert, zwang Schweden-Goalie Robin Olsen früh zu einer Faustabwehr (5.) – nach einem Eckball, den Hwang herausgeholt hatte. Insgesamt konnte aber auch der Flügelakteur vorerst kaum Akzente setzen, nach einer Viertelstunde übernahmen die Schweden das Kommando. Spätestens mit dem verletzungsbedingten Austausch von Park Joo-ho in der 28. Minute überließ man den Skandinaviern das Spiel, suchte sein Heil im Konter.

Während die Handvoll Möglichkeiten von den Asiaten aber nicht gut genug ausgespielt wurden, fanden die Schweden schon vor der Pause mehrere Möglichkeiten vor. Die beste vergab Berg, der aus wenigen Metern fast stümperhaft an Keeper Cho Hyun-woo scheiterte (21.). Auch Granqvist nach Doppelpass mit Berg (19.), ein Berg-Schuss aus Kurzdistanz wurde zudem geblockt (29.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte strich ein Kopfball von Victor Claesson nur hauchdünn am Tor vorbei.

Südkorea startete deutlich offensiver in die zweite Hälfte, sechs Minuten nach Wiederbeginn traf ein Kopfball von Koo Ja-cheol das Außennetz. Kurz darauf war es aber wieder Schweden, das mit einem Köpfler durch Ola Toivonen Tormann Jo Hyeo-woo prüfte (57.). Auf der Gegenseite setzte sich Hwang in typischer Art auf der Seite durch, nur ein schwedisches Bein verhinderte beim Stanglpass des „Bullen“ Schlimmeres (58.).

Dann aber grätschte plötzlich Kim Min-woo in eine Partie, die nun eigentlich das Prädikat „offen“ trug. Sein gescheitertes Tackling gegen Claesson zog erst keinen Pfiff, wenige später aber einen Videobeweis und schließlich den Elfmeter nach sich. Kapitän Granqvist ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen, verwertete souverän und sorgte damit auch schon für den Endstand.

Südkorea, angeführt von seinem Tottenham-Star Son Heung-min, ging in der letzten halben Stunde ebenso bemüht wie ideenlos auf Chancensuche. Ausgerechnet Hwang war es, der in der Nachspielzeit per Kopf die einzige echte Ausgleichschance vergab, der 22-Jährige brachte den Ball aus wenigen Metern aber nicht aufs Tor (92.).