Schweine brauchen 2019 viel Glück

Von Harald Gruber

Kommt es 2019 zum gesundheitlichen Super-GAU in den heimischen Schweineställen? Der Geschäftsführer der VLV-Schweinebörse, Johann Schlederer, spricht angesichts der Bedrohung durch die Afrikanische Schweinepest jedenfalls von einem „Damoklesschwert“. Die ruinöse Tierseuche bahnt sich von Osteuropa her weiter den Weg in Richtung Westen.

Epizentrum Rumänien

Laut den österreichischen Veterinärbehörden wurden 2018 europaweit 5129 Fälle von Afrikanischer Schweinepest bei Wildschweinen nachgewiesen und 1433 Fälle in den landwirtschaftlichen Beständen. Am härtesten getroffen wurden dabei laut aktuellem Bericht die Höfe in Rumänien mit 1148 nachgewiesenen Seuchefällen. Betroffen waren aber auch Schweinebetriebe in Bulgarien (1), Italien (10), Lettland (10), Litauen (51), in Polen (109) sowie in der Ukraine (104). Am nächsten kommt die hochansteckende Schweinepest Österreich derzeit über befallene Wildschweinbestände entlang der ungarischen Nordgrenze zur Slowakei sowie entlang deren Westgrenze zu Tschechien.

Schlederer vermerkt, obwohl in Österreich bislang kein einziger Fall der Afrikanischen Schweinepest aufgezeigt ist, bereits Bebenwellen für die heimischen Schweinebauern: nach 128 befallenen Wildschweinen in Belgien seit September 2018 komme von dort Schweinefleisch zu Dumpingpreisen auf den Markt. Andererseits sei die Fleischindustrie angesichts der voranschreitenden Seuche beim Einkauf von Lagerware sehr zurückhaltend.

Neue Tierversicherung

Österreichs Bauern können für den Fall der Fälle ab heute bei der Hagelversicherung eine staatlich geförderte Versicherung ihrer Schweinebestände abschließen. 27,5 Prozent der Prämie übernimmt der Bund, weitere 27,5 Prozent das Land OÖ. Abgesichert werden Schäden infolge behördlich angeordneter Massenschlachtungen, Stallsperren oder Verkaufsverbote. Wobei die Hagelversicherung eine ganze Palette an Aufwendungen als Schaden anerkennen will — vom unmittelbaren Einkommensverlust über Kosten für Keulung und Mistentsorgung bis hin zu etwaigen Einbußen durch Gewichtsüberschreitung, Besamungsausfall oder länger leerstehende Stallplätze.