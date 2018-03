Schweizer wollen, dass Rundfunkgebühr bleibt

Volksabstimmung am Sonntag ergab ein klares „Ja“ für den Beibehalt

Die Schweizer haben sich mehrheitlich gegen die Abschaffung der Rundfunkgebühr ausgesprochen. Die sogenannte „No-Billag-Initiative“ ist mit 71,6 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt worden. Stimmberechtigt waren rund 5,3 Mio. Schweizer. Knapp drei Millionen haben abgestimmt, davon mehr als zwei Millionen gegen die Abschaffung der Rundfunkgebühr. Die Abstimmung war der Höhepunkt teils heftig geführter monatelanger Diskussionen, die in der Schweiz wie kaum ein Thema in den letzten Jahren polarisiert hat. Der Anstoß zum Volksentscheid über die Rundfunkgebühr kam von der Initiative „No Billag“. Billag ist die Schweizer Gebühreneinzugszentrale, das Pendant zum österreichischen GIS (Gebühren Info Service).

Auch in Österreich schwelt die Gebührendebatte

Die „No Billag“-Unterstü- tzer argumentierten, der gebührenfinanzierte Rundfunk sei zu teuer oder sogar ganz verzichtbar. Zudem seien mündige Bürger selbst in der Lage zu entscheiden, welche Medien sie nutzen und für welche sie bezahlen wollen.

Auch in Österreich schwelt derzeit eine Debatte über Rundfunkgebühren. Die FPÖ propagiert ein Aus für die „Zwangsgebühren“ für den ORF. Bei einer großen Medien-Enquete wollen die Regierungsparteien zudem die Finanzierung des ORF auf den Prüfstand stellen. Eine Haushaltsabgabe hat die ÖVP bisher strikt ausgeschlossen. Die ORF-Gebühr beträgt 17,21 Euro monatlich, doch werden mit ihr weitere Bundes- und Landesabgaben eingehoben, so dass die GIS-Rechnung zwischen 20,93 und 26,73 Euro erreicht. Die Gebühren sind mit Abstand größter Einnahmeposten des ORF: Für 2018 sind etwa 635 Millionen Euro aus diesem Titel budgetiert, verglichen mit 225,6 Millionen Euro an Werbeeinnahmen.

Der Vorschlag der „No Billag“-Unterstützer für die Finanzierung des Schweizer Rundfunks SRG lautete: mehr Werbung und mehr Bezahlkonzepte wie bei privaten Sendern und Streamingdiensten.

Unabhängiger Rundfunk essenziell für Demokratie

In letzten Wochen meldeten sich auch Befürworter des gebührenfinanzierten Rundfunks lauter zu Wort. Sie betonten, ein unabhängiger Rundfunk sei essenziell für eine funktionierende Demokratie. Bereits beschlossen ist, die Höhe der Rundfunkgebühr von derzeit 451,10 Franken (rund 390 Euro) ab 2019 deutlich zu senken. Die Rundfunkanstalt SRG hat zudem weitere Sparmaßnahmen angekündigt.