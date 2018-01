Mindestens 40 Tote nach Anschlag in Kabul

Nach dem Anschlag in Kabul ist die Zahl der Toten auf mindestens 40 gestiegen. 140 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte ein Sprecher des afghanischen Gesundheitsministeriums am Samstag. Das Innenministerium hatte zuvor von 17 Toten und 110 Verletzten gesprochen.

Der Attentäter war mit einem mit Sprengstoff vollgepackten Krankenwagen in eine schwer bewachte Straße hineingefahren, an der auch viele ausländische Botschaften liegen. Dort zündete er seine Ladung an einem Sicherheitsposten nahe einem Gebäude des Innenministeriums.