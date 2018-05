Schwere Krawalle am Rande von Mai-Demonstration in Paris

Am Rande der Mai-Demonstration in Paris hat es am Dienstag schwere Krawalle gegeben. Mehr als tausend Vermummte lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei. Die Demonstranten griffen die Beamten im Osten der französischen Hauptstadt mit Wurfgeschoßen an, zertrümmerten Autos und Fensterscheiben und zündeten Fahrzeuge an. Einige plünderten eine McDonald’s-Filiale.

Die Polizei reagierte mit dem Einsatz von Tränengas und Wasserwerfern. Die Polizei gab die Zahl der Vermummten mit rund 1.200 an. Innenminister Gerard Collomb verurteilte „mit Nachdruck“ die „Gewalt und Sachbeschädigungen“ am Rande der Demonstration zum Tag der Arbeit. „Alles wird getan, um diese schweren Störungen der öffentlichen Ordnung zu beenden und die Urheber dieser unerhörten Taten aufzugreifen“, versprach Collomb.

Die Pariser Polizei hatte zuvor mit Ausschreitungen gerechnet. „Extremistische Gruppen“ wollten den Tag zu einem „großen revolutionären Treffen machen“, hatte sie erklärt. In anderen französischen Städten blieb es bei den traditionellen Mai-Demonstrationen der Gewerkschaften zunächst ruhig.

In Frankreich ist in den vergangenen Wochen der Zorn vieler Arbeitnehmer über die Reformen von Präsident Emmanuel Macron gewachsen. Seit Anfang April hat es zahlreiche Streiks im Öffentlichen Dienst gegeben, insbesondere bei der Bahn. Macron will die Staatsbahn SNCF wettbewerbsfähiger machen und den beamtenähnlichen Status der Bahnbeschäftigten abschaffen. An den Mai-Demonstrationen nahmen am Dienstag besonders viele Bahn-Beschäftigte teil.

Die traditionellen Mai-Demonstrationen in Frankreich richteten sich in diesem Jahr auch gegen Macrons Reformpolitik. Die Kundgebung der CGT und weiterer Gewerkschaften in der Hauptstadt Paris protestierte am Dienstag unter anderem gegen die „Infragestellung sozialer Errungenschaften“. Sie setzte sich am Nachmittag in Bewegung.

Hunderttausende Kubaner feierten indes friedlich mit einem Marsch durch Havanna den Internationalen Tag der Arbeit. Unter dem Motto „Einheit, Verpflichtung und Sieg“ zogen die Arbeiter am Dienstag drei Stunden lang durch die kubanische Hauptstadt.

„Das ist eine Demonstration der soliden Basis unserer glorreichen Revolution und des großen Rückhalts der Arbeiter und des Volkes für die Erneuerung unserer wirtschaftlichen und sozialen Systems“, sagte der Vorsitzende der staatlichen Gewerkschaft CTC, Ulises Guilarte. Der Tag der Arbeit ist einer der wichtigsten Feiertage auf der sozialistischen Karibikinsel.

An der Kundgebung auf dem Platz der Revolution nahmen auch Ex-Präsident Raul Castro und der neue Staatschef Miguel Diaz-Canel teil. Es war der erste gemeinsame Auftritt der beiden Männer seit der historischen Machtübergabe vor zwei Wochen. Während der Revolutionsführer Fidel Castro am Tag der Arbeit noch selbst stundenlange Reden gehalten hatte, überließ sein Bruder Raul den Gewerkschafsführern das Wort.