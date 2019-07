Schwere Schäden nach Unwetter im Salzkammergut

RUSSBACH/WEISSENBACH — Heftige Regenfälle in der Nacht auf Montag haben im Salzkammergut zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt.

Besonders betroffen war die in Salzburg liegende Gemeinde Rußbach. Sie war gestern von Salzburg aus nicht mehr erreichbar.

Zivilschutzalarm in Rußbach ausgelöst

Die Pass-Gschütt-Straße zwischen Gosau und Abtenau musste gesperrt werden, nachdem eine Brücke von den Wassermassen des über die Ufer getretenen Rußbachs weggerissen wurde. Der Katastrophenschutz löste Zivilschutzalarm aus. Nachdem sich die Situation am Vormittag entspannte, wurde er wieder aufgehoben. Meldungen über Verletzte oder Vermisste lagen nicht vor.

Gosau, von wo aus die Rettungskette für den Nachbarort lief, hatte mehr Glück. Der Gosaubach trat zwar über die Ufer, der Regen ließ am Vormittag aber nach – es konnte Entwarnung gegeben werden.

Auch der Weißenbach ist über die Ufer getreten und überschwemmte in der gleichnamigen Ortschaft mehrere Straßen, zahlreiche Wohnhäuser und Firmengebäude waren betroffen. Feuerwehrleute brachten Sandsäcke an, die betroffenen Keller wurden ausgepumpt und Straßen wieder passierbar gemacht. Betroffen von Überflutungen war auch Bad Goisern.

Bewährungsproben für Dämme blieben aus

In der Stadt Salzburg erreichte die Salzach um 5.30 Uhr mit 4,91 Metern die Warngrenze, der mobile Hochwasserschutz wurde aufgebaut. Im Tennengau war nach einem Erdrutsch die Postalmstraße zwischen Abtenau und Strobl unpassierbar. Und in Mittersill (Pongau) wurde ein Abschnitt der Pinzgauer Lokalbahn stillgelegt. Am Nachmittag begannen die Pegelstände in ganz Salzburg wieder zu sinken.

Eine Spur der Verwüstung hinterließen die heftigen Regenfälle in der Nacht auf Montag im Salzkammergut. Am stärksten betroffen war die Salzburger Nachbargemeinde von Gosau, Rußbach. Hier wurden mehrere Straßen schwer beschädigt.