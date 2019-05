Schwere Zeiten

Die gute Nachricht zuerst: Das proeuropäische Lager hat auch im neuen EU-Parlament eine satte Mehrheit und die Bäume der Populisten sind am Sonntag nicht überall in den Himmel gewachsen. Die von manchen befürchtete Katastrophe ist also ausgeblieben.

Allerdings bedeutet das Ergebnis der EU-Wahl insgesamt keine Stärkung der europäischen Institutionen. Im EU-Parlament wird die Entscheidungsfindung in Hinkunft noch viel schwieriger werden. Das absehbare Tauziehen um die Position des EU-Kommissionschefs wird dafür nur einen Vorgeschmack liefern.

Zwar sind im EU-Parlament schon jetzt Fraktionszwänge unbekannt und wechselnde Mehrheiten durchaus die Regel, doch wird die Mehrheitsfindung nach dem Schrumpfen der Großfraktionen noch schwieriger. Je mehr Interessen unter einen Hut zu bringen sind, desto größer die Gefahr fauler Kompromisse.

„Die Populisten werden alles tun, um Sand ins Getriebe zu streuen.“

Die Populisten werden zudem alles tun, um Sand ins Getriebe zu streuen. Das droht nicht nur im Parlament, sondern auch in der Kommission. Denn dort wird ab November ein Vertrauter des italienischen Vizepremiers Salvini sitzen und Politik in dessen Sinn machen. Das Prinzip, wonach EU-Kommissare keine nationalen Interessensvertreter sind, dürfte damit aufgeweicht werden. Für Europa bedeutet das nichts Gutes.