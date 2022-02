Schweres Jahr für Schweinebauern

Von einer schweren Zeit für Schweinebauern berichteten am Montag Franz Waldenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, Markus Brandmayr, Obmann des Verbandes der landwirtschaftlichen Veredelungsproduzenten (VLV), Johann Schlederer, Geschäftsführer des VLV und Johann Stinglmayr, Leiter der Beratungsstelle Schweinehaltung.

Während der Preis für Schweinefleisch im Keller ist, schießen die Erzeugungskosten, von Eiweißfuttermitteln über Strom und Düngemitteln bis zu Maschinenkosten, in die Höhe.

Tierwohl muss im Preis abgegolten werden

Auch die Anforderungen der Konsumenten an das Wohl der Tiere werden immer höher. „Ein höheres Maß an Tierwohl verursacht auch höhere Kosten, die auch im Preis abgegolten werden müssen“, so Waldenberger.

Pandemiebedingt sei auch in Gastronomie und Hotellerie der Absatz zurückgegangen. Der von der Regierung beschlossene Verlustausgleich bringe daher dringend notwendige Unterstützung für die Schweinebranche. Es sei aber auch eine Herkunftskennzeichung in Gastronomie und Hotellerie erforderlich, um den heimischen Schweinemarkt weiter zu unterstützen, erklärte Brandmayr.

Steigende Preise für Schweinefleisch sind derzeit eher nicht in Sicht. Allerdings könnte der Beginn der Grillsaison und eine damit verbundene höhere Nachfrage an Grillfleisch etwas Entspannung für die Schweinebauern bringen.

Auf rund 5000 Höfen in Oberösterreich werden Schweine gehalten. Für ca. 1700 davon, die in Summe rund eine Million Schweine und damit gut 90 Prozent des oberösterreichischen Schweinebestandes halten, ist die Schweinehaltung die Haupt-Einkommensquelle. Mit einem Anteil von 40 Prozent am gesamtösterreichischen Schweinebestand ist Oberösterreich damit das führende Bundesland in der Schweinehaltung.