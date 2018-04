Schwester (14) rettet Bub (11) vorm Ersticken

WAIZENKIRCHEN — Dramatische Szenen spielten sich gestern Früh in Waizenkirchen (Bez. Grieskirchen) ab: Ein Dohlennest im Kamin eines Einfamilienhauses hatte den Rauchabzug verhindert und ihn stattdessen ins Innere gedrückt. Eine 14-Jährige konnte ihren elfjährigen Bruder gerade noch rechtzeitig retten, nachdem dieser in seinem komplett verrauchten Zimmer zusammengebrochen war.

Kurz vor acht Uhr hatte die Großmutter (68) den Küchenholzherd befeuert. Wenig später wurde die im Obergeschoß schlafende Enkelin durch den Rauchgeruch wach. Sie hörte auch ihren Bruder im Nebenzimmer husten, lief aber zunächst ins Erdgeschoss, um die Großeltern zu alarmieren. Weil sie die Türe ins Zimmer des Bruders nicht öffnen konnte, kletterte sie schließlich über den Balkon und ein Fenster ins Innere und sah den Buben vor der Türe am Boden liegen. Gleichzeitig war es den Großeltern gelungen, die Türe aufzudrücken und das Kind hinauszubringen. Die 14-Jährige alarmierte dann auch noch die Einsatzkräfte. Ihr Bruder wurde vom Notarzt erstversorgt und musste im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber in eine Grazer Spezialklinik geflogen werden. Ein Rauchfangkehrer entdeckte schließlich das Dohlennest, das sich direkt bei einem Putztürchen befand. Dadurch war der Kamin derart verstopft, dass Rauchgas ausgetreten war.

Schuppenbrand: Gasflaschen explodierten

Gefährlich war auch der Einsatz gestern Vormittag bei einem Schuppenbrand in Aschach an der Steyr. Die Flammen griffen auf das benachbarte Einfamilienhaus über und fraßen sich über den Vollwärmeschutz bis aufs Dach. Im Schuppen gelagerte Gaskartuschen explodierten durch die Hitze. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, so die Einsatzkräfte.